Primera Dama de la Nación llama a evitar migración ilegal de niños a EE.UU.

(AGN).- La primera dama de Guatemala, Patricia Marroquín de Morales, hizo hoy un llamado a los padres de familia para que eviten migrar de forma ilegal a Estados Unidos, junto a sus hijos, debido a que “es un viaje riesgoso y exponen sus vidas”.

“Ese viaje nadie lo debe hacer, es un viaje muy riesgoso en el que exponen sus vidas. Padres de familia, por favor, ya no envíen a sus hijos”, dijo este jueves durante una entrevista en el programa Diálogo Político que fue transmitido por el Canal de Gobierno.

Recientemente, Marroquín de Morales realizó una gira de trabajo para visitar a los niños guatemaltecos que están albergados en McAllen, El Paso y Tornillo, ciudades de Texas, Estados Unidos.

“Gracias a Dios pudimos ver que los niños están bien, con salud, pero muchas veces las noticias no son buenas, así que por favor no envíen a sus niños, no expongan las vidas de sus hijos y de ustedes”, reiteró a los padres de familia.

La Primera Dama hizo alusión al denominado “sueño americano”, pero mencionó que no es conveniente perseguir ese anhelo.

“Sé que todos tienen sueños pero confiemos en Dios. Dios es bueno y hasta acá nuestros niños están bien, pero ya no enviemos a nuestros niños”, volvió a solicitar.

En la entrevista también participó el vicecanciller de Guatemala, Pablo García, quien alertó a los padres de familia porque están siendo engañados por los traficantes de personas.

