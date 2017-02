Pronóstico del clima

febrero 2, 2017

Kiara de León Según el pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), para hoy jueves 2 de febrero se espera viento frío del Norte, entrada de humedad del Caribe, y nublados con lloviznas sobre región Norte y Caribe del país.

Para la ciudad capital, para la tarde se tendrán nublados con viento ligero y por la noche nubes dispersas, con viento moderado. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima de 23 grados, el sol se ocultara a las 18:02. El departamento más frío, será Quetzaltenango con 1 grado y con una máxima de 21 grados. Mientras que el departamento de Costa de Jutiapa, tendrá una mínima de 24 grados y una máxima de 35 grados.

