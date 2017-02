Pronóstico del clima

Según el pronóstico del clima del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), para hoy viernes 10 de febrero se espera viento frío del norte acelerado, y nublados con lloviznas o lluvias sobre la región norte y Caribe del país. En el departamento de Guatemala, se tendrá cielo nublado, con viento moderado por la mañana y tarde; mientras que para la noche se esperan lloviznas con nubes dispersas y viento ligero del norte. Meseta Central T. Mínima °C T. Máxima °C Lluvia de ayer Guatemala 14° 23° 0.0 Quetzaltenango 8° 21° 0.0 Huehuetenango 10° 24° 0.0 Sololá 9° 22° 0.0 Región Oriente T. Mínima °C T. Máxima °C Lluvia de ayer Zacapa 21° 31° 0.0 Esquipulas 19° 25° 0.0 El Progreso 22° 28° 0.0 Costa Sur T. Mínima °C T. Máxima °C Lluvia de ayer Retalhuleu 21° 34° 0.0 Pto. San José 19° 34° 0.0 Tecun Uman 20° 36° 0.0 Costa de Jutiapa 25° 35° 0.0 Champerico 22° 33° 0.0 Región Norte/Caribe T. Mínima °C T. Máxima °C Lluvia de ayer El Peten 21° 30° 1.0 Coban, Alta Verapaz 14° 22° 4.4 Puerto Barrios 22° 27° 2.8 Kiara de León

