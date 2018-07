¿QUÉ SE NECESITA PARA ALCANZAR LA FELICIDAD PROFESIONAL?

YoSoyGuate.Com – Posiblemente hayas experimentado la frustración de no encontrar la felicidad en tu trabajo a pesar de dedicarte a aquello que te apasionado o aquello para lo que te has preparado, de tener un sueldo generosos o de tener tu lugar de trabajo cerca de casa. Tienes todo lo que se puede exigir en un trabajo pero no te sientes feliz al cien por cien. ¿Por qué?

Ni todo es el sueldo, ni todo es la comodidad ni todo es dedicarte al oficio de tus sueños. Es probable que hayas olvidado cuidar otros factores fundamentales que te aporten ese plus que necesitas para sentirte pleno en cuanto a tu vida profesional.

Por ello hacemos un repaso de los factores que deben estar reflejados en tu trabajo para conseguir alcanzar la felicidad profesional, y si alguno de ellos te falla, habrá que encontrar la manera de mejorarlo y con ello tu plenitud laboral.

MOTIVACIÓN

Que tu trabajo te motive a superarte cada mañana y a alcanzar tus propios objetivos es un factor muy importante para sentirte realizado y alcanzar la felicidad profesional. Para sentirse motivado es importante sentirse valorado, sentirse parte fundamental del proyecto y afrontar con entusiasmo los nuevos retos.

AMBIENTE LABORAL FAVORABLE

Una buena relación entre compañeros, la valoración de tu trabajo o el positivismo a la hora de iniciar proyectos y conseguir resultados son alguno de los factores que crean un ambiente laboral favorable para conseguir alcanzar la felicidad en tu trabajo.

SUELDO

Está claro que no todos los puestos de una empresa pueden optar al mismo salario, sería injusto, pero sí es importante que sientas que tu nómina refleja el esfuerzo dedicado al trabajo. Seguro que has escuchado muchas veces aquello de que el dinero no da la felicidad, pero sí te ayuda a sentirte valorado.

HORARIOS

Para alcanzar la felicidad en tu trabajo es importante que tus horarios te permitan descansar y tener vida social. Un horario flexible no significa que cada empleado pueda entrar y salir a la hora que quiera, sino que, ante un caso de fuerza mayor, puedas modificar tu horario de entrada y salida.

ENTORNO CONFORTABLE

Aunque a veces no le prestemos la suficiente importancia, pero tu espacio de trabajo es un lugar donde vas a pasar muchas horas y es importante que te sientas completamente cómodo para poder desarrollarte de manera profesional. El mobiliario, los colores empleados en la decoración o los equipos de trabajo son cosas que debes tener en cuenta si buscas sentirte como en casa.

VALORAR Y QUE TE VALOREN

En tu trabajo es tan importante valorar como sentirte valorado. Valorar la labor de los compañeros y jefes creando un sentimiento de trabajo en equipo, y que tantos tus compañeros y jefes valoren tus esfuerzos por la empresa y te sean reconocidos y recompensados.

AUTOCONOCIMIENTO Y RESILIENCIA

Tienes que ser consciente de lo que vales y de lo que eres capaz para que ningún reto te suponga un problema incluso antes de comenzar. Es tan importante conocer tus virtudes como tus puntos débiles o limitaciones, para trabajar sobre ellas y ser realistas a la hora de proponer objetivos.

Forbes.com Más Información como esta en www.yosoyguate.com

Comments

comments