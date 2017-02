Reconocen vulnerabilidad de los trabajadores radiales

Kiara de León Por la ocasión del día mundial de la radio, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), destacó en un comunicado que 10 de los 17 periodistas asesinados en América Latina durante 2016, trabajaban para una radio. Esto evidencia la vulnerabilidad de las emisoras que trabajan en poblaciones pequeñas y regiones aisladas, donde con frecuencia, “padecen de presiones de las autores, políticos y el crimen organizado”. Ante estas cifras, la organización urgió a las autoridades latinoamericanas a que “refuercen la protección de las radios, de sus colaboradores, y que garanticen que existan condiciones adecuadas para su funcionamiento y viabilidad”. Es de destacar que desde hace décadas, las radios han sido un medio de promoción de la educación, de los derechos fundamentales, así como de identidad; e incluso en ciertas regiones del mundo, la radio constituye a veces el único vínculo de la población con el mundo exterior. Por su parte, el director de Reporteros Sin Fronteras, Emmanuel Colombie, reconoció el valiente trabajo de los medios radiofónicos que, desde México hasta la Patagonia, participan activamente en la vida democrática de sus países y tienen un papel central en la libertad de expresión y de opinión. Aunque, desempeñen en muchos casos su labor en condiciones de seguridad deplorables.

