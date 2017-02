Registran explosión en una empresa minera de China

Posted on febrero 14, 2017 at 9:41 pm by /

Ocho trabajadores murieron a causa de una explosión que tuvo lugar en una empresa minera de la provincia china de Hunan. El accidente ocurrió en la mina de carbón Zoubao, en la ciudad de Loudi, cuando en la galería subterránea se encontraban 29 personas. Además de ocho víctimas mortales, un minero resultó herido y 17 salieron ilesos; los otros tres aún se dan por desaparecidos, por lo que las autoridades siguen con la investigación. Es de resaltar que la Administración Estatal de Seguridad Laboral de China, reportó en enero pasado 60.000 accidentes en minas a lo largo de 2016, en los que murieron 41.000 trabajadores. Ocho de cada diez accidentes graves en estas empresas son resultado de equipos obsoletos, falta de técnicos y deficiencias de gestión. Kiara de León

Share Post