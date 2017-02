Regresa a los cines “El Aro 3”, en tiempos de Internet

Posted on febrero 2, 2017 at 2:59 pm by /

Kiara de León Este 2 de febrero, se estrena en los cines de Guatemala, El Aro 3. La película de Paramount Pictures trae de regreso a la simpática Samara, para aterrorizarnos de miedo. Esta vez Samara dejara el VHS, y se modernizara para mostrar su temible video de 7 días, a través de televisores pantalla plana, correos y pantallas de aviones. En esta ocasión, la historia gira en torno a una mujer joven que se preocupa por su novio, cuando él explora una subcultura oscura que rodea una misteriosa cinta de vídeo la cual dice que hay que matar, siete días después, a quién haya visto la cinta. Ella se sacrifica para salvar a su novio y al hacerlo, hace un descubrimiento horrible, ya que descubre que hay una “película dentro de la película” que nadie ha visto nunca antes.

