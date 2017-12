El jugador tulipán vistió de blanco entre 2007 y 2009, para después fichar por el Bayern.

Arjen Robben ha reconocido que no guarda un “buen recuerdo” en su “etapa en el Real Madrid”. El futbolista de los Países Bajos estuvo en el conjunto merengue desde 2007 a 2009, para después fichar por el Bayern.

“El Real Madrid tiene una trayectoria fantástica, también en Europa. El objetivo era ganar el décimo título del club en la Copa de Europa. Ese era realmente el sueño. Jugué allí durante dos años, pero no logramos ganar el trofeo. Pasamos por un periodo bastante difícil en ese momento y no llegamos muy lejos en la Champions League, por eso no guardo muy buenos recuerdos de esa etapa”, reconocía en una entrevista a UEFA.

En Chamartín fue donde se situó en el lado derecho. Un cambio de posición clave en su carrera: “Creo que fue un proceso bastante natural. Tienes que acostumbrarte un poco, claro, pero realmente me sentí bien en esa posición desde el principio. Se pudo ver que todo salió muy bien desde el momento en el que comencé a jugar ahí cuando estaba en el Real Madrid. Fue un muy buen momento para mí. Se convirtió en una posición fija para mí”.

Fichar por el Bayern terminó siendo el “mejor paso de su carrera”, pese a marcharse de un club como el Real Madrid: “Lo sentí como un paso atrás en ese momento. El Bayern no había tenido tanto éxito en Europa en años anteriores, y mi objetivo era jugar al más alto nivel posible. Y eso significa ganar la Champions League. Fue una elección difícil. En ese momento estaba jugando para uno de los clubes más grandes del mundo, el Real Madrid. Y cuando te vas, sabes que no hay vuelta atrás. Pero realmente quería dar ese paso. Y al final fue bien. El entrenador era Van Gaal y estaba deseando trabajar con él. Fue el mejor paso de mi carrera”, concluyó.

fuente: OneFootBall

por Jorge Peralta