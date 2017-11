Un buen descanso implica dormir las horas necesarias (entre 7 y 8) y alcanzar un sueño profundo en este periodo, lo que se logra adquiriendo ciertos hábitos, tales como establecer una hora fija de sueño, evitar comer alimentos pesados en la noche y preferir la lectura antes de la televisión al momento de ir a la cama, duerme tus 7 o 8 horas diarias y no tendrás problemas al concentrarte en tu trabajo o en tus clases.



Algunas razones para dormir bien:

1) Se regeneran y oxigenan las células.

Al dormir, nuestra piel descansa y las células se regeneran y oxigenan con mayor facilidad. Específicamente en los ojos, la Rodopsina (pigmento sensible a la luz) logra renovarse recuperando el esfuerzo realizado durante el día.

2) Ayuda a mantener un peso adecuado.

Cuando el cuerpo no descansa lo suficiente, presenta una tendencia a acumular grasas y es más difícil quemarlas. Un cuerpo descansado ayuda a mantener el peso o incluso a perder lo más fácilmente, ya que cuando dormimos poco producimos mayor cantidad de hormona Ghrelina, que aumenta el apetito.

3) Favorece el control de enfermedades como la hipertensión y diabetes.

Cuando no descansamos lo suficiente corremos el riesgo de aumentar nuestra tensión arterial, haciendo más alta la probabilidad de contraer hipertensión y/o diabetes por el incremento de producción de Cortisol.

Así que ya sabes no interrumpas tus horas de sueño y tu cuerpo te lo agradecerá infinitamente.

-Cristian Chiquibal