¿Sabias que en el sitio arqueológico El Ceibal hay ceibas tan grandes que su tronco alcanza 3 metros y medio de ancho?

El Sitio Arqueológico El Ceibal se encuentra localizado a las orillas del río La Pasión al sur del departamento de Petén, Guatemala. Esta fue una de las ciudades más importantes para la civilización maya en el país.

Se conoce que comenzó a estar habitado en el Período Preclásico Medio, alrededor del año 800 a. C. Pero su importancia en el territorio maya creció hasta el año 50 a. C. Esto fue debido en parte a su ubicación estratégica cercana al río. Luego de esto comenzó su declibe, finalmente siendo abandonado entre 500 y 590 d. C.

Aunque pocos años después fue reocupado de parte de Putún o Itzaes, hasta que en 930 d. C. fue abandonado otra vez. Durante gran parte de la historia de este lugar se sabe que la ciudad fue rival de Machaquilá, Dos Pilas y Aguateca. De hecho, el sitio dominó gran parte del sur de Petén.

La ciudad fue declarada área protegida en 1995.

Origen del nombre

El Ceibal fue nombrado de esta forma a causa de la gran cantidad de ceibas que se encuentran en el área.

