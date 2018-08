¿Sabías que la letra “J” no aparece en la Tabla Periódica?

Sí es la única letra del alfabeto que no está dentro de la Tabla Periódica de los elementos quimicos.

Y lo que ocurre es que los nombres de los elementos quimicos son una abreviación vienen de sus nombres en latín, y la J no existitía en latín, más bien la J es una transformación que sufrió la I, esto explica que la J tambiñen tenga un punto arriba. Inicialmente se le conoció como i holandesa.





En otros lugares se le conoce como “i” larga. El nombre actual (“jota“) puede haber sido tomado de la “iota” griega aunque coincide con el nombre del baile español.

Por eso no es de extrañar que no la letra J no se encuntre en la Tabla Perdiódica, igual que también la letra Ñ, por razones similares.

