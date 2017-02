Sacerdotes australianos son acusados de abusar de niños

Tras años de investigaciones y audiencias, la Comisión Real sobre la respuesta de las instituciones al abuso sexual infantil, informó que entre 1950 y 2015, el 7% de los sacerdotes australianos fueron acusados de abusar de niños. La comisión registró, entre enero de 1980 y febrero de 2015, a 4,444 víctimas de presunto abuso sexual. El 7% de los sacerdotes de 75 organizaciones de la Iglesia católica, fueron acusados de pederastia. Siendo la edad media de las victimas en el momento del abuso, de 10.5 para las niñas y 11.6 para los niños. Además, se identificaron al menos 21,880 presuntos autores, el 32% eran hermanos religiosos, 30% eran sacerdotes, 29% laicos y el 5% hermanas religiosas. Por su parte el Vaticano, estableció una comisión para investigar las acusaciones de abuso sexual en 2013, mientras que el papa Francisco creó un tribunal eclesiástico para juzgar a obispos que no pudieron proteger a los niños de sacerdotes pederastas. Kiara de León

