Salvador analizará la despenalización del aborto

La ministra de Salud de El Salvador, Violeta Menjivar, le solicitó este martes a la Asamblea Legislativa de su país estudiar la despenalización del aborto en cuatro casos específicos, según la propuesta que presentó Lorena Peña, diputada del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Según Menjivar, el planteamiento de Peña es “flexible”, pues “toma en cuenta el dictamen médico previo, el consentimiento de la mujer y propone que sea practicado en condiciones seguras”. Los cuatro casos en los que los sectores buscan la despenalización del aborto, según un documento de la Asamblea Legislativa son: Cuando la vida y la salud de la mujer corran peligro.

Cuando el embarazo sea fruto de violación sexual o trata de personas.

Cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida fuera del útero.

En casos de violación contra un menor de edad o estupro (relaciones sexuales de adultos con menores de edad). Por último la ministra aseguró que no está promoviendo el aborto, sino que se pase de “una penalización absoluta a una despenalización puntual” para promover la vida y la salud de las mujeres. Por aparte, Sara García, defensora de derechos humanos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto con sede en San Salvador, el pronunciamiento de la ministra de Salud es muy importante pues abre las puertas para discutir una legislación “que salve la salud de la mujer”. Según datos del ministerio de salud del Salvador, entre el 2011 y 2015, 14 mujeres murieron por complicaciones relacionadas al aborto, 13 mujeres fallecieron por embarazo ectópico y 63 mujeres fallecieron en el marco de la legislación actual sobre aborto. Es de mencionar que actualmente la propuesta se discute en el legislativo, para su análisis. Sin embargo, El Salvador tiene una de las legislaciones contra el aborto más restrictivas del mundo. Junto a un pequeño grupo de países como Chile, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam; El Salvador restringe totalmente y sin excepción legal el aborto.

