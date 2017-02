Samsung incorporará baterías de Sony para sus nuevos modelos

Posted on febrero 17, 2017 at 9:20 pm by /

El gigante tecnológico Samsung Electronics, incorporará una división de la japonesa Sony a sus proveedores de baterías, actualmente dos, para su nuevo modelo insignia Galaxy S8. El mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo usará las baterías de iones de litio de la nipona, en un intento de evitar repetir el desastre del Note 7, por el problema de las combustiones espontáneas. La incorporación, estaba programada para principios de abril, pero fue retrasada hasta comienzos de julio debido, a una evaluación de ventas por observadores de la competencia extranjera. Samsung Electronics, que hasta ahora contaba con dos proveedores, Samsung SDI y la empresa con base en Hong Kong Amperex Technology, filial del fabricante japonés de piezas electrónicas TDK, ya habría informado a las mismas de la incorporación del nuevo proveedor. Sony comenzó su negocio de baterías en 1975 y se convirtió en la primera compañía del mundo en comercializar baterías de iones de litio en 1991, pero en los últimos años ha perdido su ventaja competitiva frente a sus competidores surcoreanos. Kiara de León

Share Post