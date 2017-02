San Valentin en 10 diferentes países

Posted on febrero 14, 2017

Los japoneses enamorados, suben al monte Fuji para tocar tres veces la campana del amor. Al mismo tiempo de tocar la campana, pronuncian tres veces el nombre de su amado o amada. En Dinamarca se regalan flores blancas y se envían cartas. Esas cartas van firmadas sustituyendo las vocales por puntos, si la chica adivina quién le envía la carta éste la obsequia con un huevo el día de Pascua. En Corea son las enamoradas quiénes regalan chocolate a sus enamorados. Un mes más tarde estos chicos deberán corresponder realizando un regalo a su enamorada. En Gran Bretaña e Italia, además de celebrar San Valentín los enamorados y enamoradas, lo celebran las solteras. Dice la tradición que las solteras se asoman a la ventana, a nada más levantarse y el primer hombre que pase y las vea se casará con ellas. Además en algunas zonas de Inglaterra, la gente hornea panecillos hechos con semillas de alcaravea, ciruelas o pasas. Los italianos preparan copiosas comidas para toda la familia y para los amigos. Los colombianos celebran el día de los enamorados, el tercer fin de semana de septiembre. En Estados Unidos y Canadá son típicos los valentines, que no son otra cosa que tarjetas de felicitación que elaboran los niños e intercambian con sus amigos. En Chile se conoce como día de los enamorados, siendo un día donde las parejas (sea pololos, novios o esposos) celebran el amor y la unión del uno con el otro. En Guatemala también se conoce como Día del Amor y la Amistad o Día del Cariño. Las personas lo demuestran haciendo de intercambio por ejemplo amigos secretos, regalando rosas los hombres a las mujeres, chocolates y pequeños detalles que demuestren amor y amistad.

