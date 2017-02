SAT anuncia 12 cambios importantes en la institución

Posted on febrero 2, 2017 at 9:40 pm by /

Información y fotografías por: Alejandra Samayoa La superintendencia de Administración Tributaria (SAT), tiene previstos 12 proyectos para este año, con el objetivo de poder mejorar el servicio a los usuarios. Jorge Alejandro López Ovando, Intendente de Atención al Contribuyente, comentó que los proyectos serán lanzados uno por mes, y señaló que estas acciones iniciaron con la realización del traspaso de vehículos por medio de la Agencia Virtual. Los siguientes proyectos en agenda son: Agencia Tributaria Modelo, nuevo diseño de papel protocolo con seguridad en línea, pago de convenios en Declaraguate, servicio cívico “SAT trabaja para ti”, la entrega de primeras placas en aduanas, “SAT a tu alcance”, el nuevo portal web, la factura electrónica, mejoramiento de la Agencia Virtual; APP de servicio al contribuyente y la renovación de formularios. En el caso de la Agencia Modelo, López Ovando comentó que se tiene prevista su inauguración a partir de la última semana de febrero. Su objetivo será agilizar la gestión de trámites que deben realizarse en la institución.

