Por: Wendy Villagrán

El ministro de Comunicaciones, Aldo García solicitó al pleno del Congreso de la República, el acompañamiento del Viceministro Técnico y asesores para su acompañamiento, petición que fue negada, a pesar que la mayoría de legisladores sostuvieron que era necesario que pudiera contar con personas que le apoyaran con la información.

“No llegué a concluir la primera pregunta” indicó el ministro García al ser entrevistado. “Me quede sorprendido, porque no dejaron que me acompañaran asesores, ni el viceministro a pesar de haberlo solicitado, no hubo factibilidad, pero siempre estamos dispuestos” afirmó.

El presidente del Organismo Legislativo, Oscar Chinchilla interrumpió a García cuando estaba respondiendo a la primera cuestionante, manifestando que no se contaba con el quórum para continuar la sesión. De tal cuenta la interpelación se continuará el próximo martes 9 mayo.

El ministro destacó que se está trabajando y todos los proyectos van bien encaminados, y los que tienen algún inconveniente son porque dependen de procesos legales y licitaciones. “No se puede recuperar una red vial de 17 mil kilómetros en un año es imposible, nadie lo puede hacer” concluyó García.

Para que todo esté en condiciones óptimas, le tomará al país por lo menos una década, si se quiere recuperar el corredor mesoamericano puntualizó el ministro.