“Septiembre, un llanto en silencio”, es el segundo largometraje del cineasta guatemalteco Kenneth Müller, el cual contará con la participación de los reconocidos actores Saúl Lisazo y Mario Zaragoza.

Müller es reconocido a nivel internacional por “12 segundos”, una película que lo hizo ganador del premio Netflix. Ahora, el director se emprende en un nuevo proyecto con la colaboración de un elenco latinoamericano.

Este film está basado en una historia real. Retrata a Guatemala en los años 80’s y 90’s cuando un ataque terrorista, por parte de la guerrilla, cambiará por completo la vida de una familia. La historia se centra en la vida de un padre y su hija, quien perdió el sentido del oído tras el atentado.

“Me siento muy orgulloso y feliz como guatemalteco de poder enseñar nuestras entrañas y desnudarnos ante el mundo, se me hace algo muy hermoso. No todos tienen esta bendición y me siento muy agradecido con la vida” dijo Müller durante conferencia de prensa.

Por su parte, el actor de origen argentino Saúl Lisazo comentó “Me siento encantado de estar en un país en donde se hace cine. Creo que la mejor publicidad que le puedes hacer a un país es presentar una película que hable sobre su historia y su gente. Es importante que el mundo empiece a ver a Guatemala de otra forma”.

En la cinta, también actuará la actriz guatemalteca Tuti Furlán, quien comentó “Actuar para mi es un placer, es una de mis grandes pasiones en la vida estar allí y situarme en el personaje, compartir con cada uno de los otros actores, además de conocer la historia, con la que también me identificaba mucho, como mama”.

Elenco Saúl Lisazo Tuti Furlán Mario Zaragoza Juan Pablo Olyslager Costanza Andrade Camila Müller Brandon López Ale Mendoza

Acá te dejamos el Tráiler Oficial Septiembre, Un Llanto En Silencio | Official Trailer | Desde el corazón de nuestro país Guatemala. Un filme dedicado a la vida de mi hermano Fausto, mis padres y mis hermanos.Siempre quise realizar una película sobre aquello que nos marcó para siempre.Ese 5 de Septiembre de 1980, ese día en que mi madre y hermano tomaron un bus que nos llevaría a todos a cambiar nuestras vidas.Ese 5 de Septiembre me enseñó a hablar con las manos antes que con mis labios.Ese 5 de Septiembre que aprendí de mi hermano lo que era llorar en silencio.Gracias Saúl, gracias Costanza, Camila, Juan Pablo, Mario, Tuti, Ale, Ximena, Brandon y al mejor equipo de amigos cineastas que se unieron a viajar con nosotros a este bus que nos volvió a cambiar la vida.Gracias Septiembre (Un llanto en Silencio.).- Kenneth Müller Posted by Septiembre, Un Llanto En Silencio on Friday, May 19, 2017 Kiara de León