Es tendencia que parte de los nuevos modelos de teléfonos móviles que se lancen al mercado ya no cuenten con el conector jack de 3.5mm. Además, también es cierto que los auriculares con cables no sólo no dan la libertad suficiente sino que además suelen generar enredos. Para estos y otros escenarios, AirLink quiere ser la solución. Se trata de un adaptador que permite no sólo convertir un auricular con cable en un auricular inalámbrico sino además incorpora funciones de control remoto y sincronización.

Entre las funciones de control remoto se encuentra la posibilidad de ajustar el volumen, cambiar pista de reproducción, responder y terminar llamadas telefónicas, activar el asistente virtual del teléfono, e incluso también ayuda a la hora de hacer selfies. Sobre las llamadas señalar que cuenta con micrófono integrado, y más interesante aún, la calidad de sonido que puede proporcionar es un sonido de alta calidad de 24 bits.

AirLink funciona mediante Bluetooth vinculado al propio teléfono móvil. Además de auriculares, a AirLink también se le puede conectar otros dispositivos de audio como altavoces del coche, equipo de audio casero, entre otros, posibilitando difundir música de forma inalámbrica. En lo que respecta a la sincronización, se puede sincronizar dos AirLinks juntos para compartir la misma música en auriculares diferentes.

AirLink se encuentra en estos momentos disponible a precios competitivos a través de su campaña abierta en la plataforma de financiación colectiva Indiegogo, en la que a estas alturas ya se ha superado la meta de los 10.000 dólares, y eso que queda aún un mes por delante para que se sumen nuevos patrocinadores. Los envíos de cada una de las recompensas serán realizados este próximo mes de agosto a cualquier parte del mundo.