Google Drive dejará de ser un simple servicio de almacenamiento en la nube para convertirse en algo mucho más práctico. A través de una entrada en el blog oficia se ha dado a conocer que próximamente Google ofrecerá la posibilidad de monitorizar los archivos contenidos en un disco duro para realizar una copia automática de (en un principio) cualquier documento y carpeta que pueda haber en un ordenador, desde el escritorio a la carpeta de documentos, en lugar de usar la carpeta específica Drive.

Pensada como sustituta de la aplicación Google Drive de escritorio, esta nueva herramienta recibe el apropiado nombre de Backup and Sync y según Google ha sido pensada principalmente para consumidores más que para negocios, puesto que los clientes empresariales deberían seguir utilizando Drive File Stream, disponible en todas las versiones de G Suite. Hay que tener en cuenta que Backup and Sync no será activado por defecto, y de hecho se ofrecerá como descarga independiente.

Actualmente hay varias soluciones desarrolladas por terceras compañías que pueden utilizar el espacio disponible en cualquier cuenta de Google Drive para hacer una copia de seguridad automatizada del disco duro.

Con el lanzamiento de Backup and Sync, Google básicamente elimina la necesidad de recurrir a este tipo de aplicaciones.

Aunque Google no es muy explícito, da la impresión de que esta nueva función sustituirá a la herramienta de carga de imágenes de Google Photos. Asimismo, Google tampoco ha aclarado si la sincronización de archivos se podrá realizar entre múltiples equipos.

Sea como sea, existe la posibilidad de que los usuarios de Backup and Sync agoten su espacio de almacenamiento gratuito en un abrir y cerrar de ojos, por lo que habrá que ser selectivo a la hora de escoger las carpetas a guardar.

Backup and Sync estará disponible en forma de descarga a partir del próximo 28 de junio tanto para equipos Windows como Mac.

Fuente: Google