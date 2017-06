Por: Marleny Silva

Uno de los grandes anuncios de la conferencia que dispensó Microsoft el pasado domingo fue la retrocompatibilidad de Xbox One con los juegos de la primera Xbox. Con esta noticia en mente, el equipo de PC Gamer se aventuró a preguntar a Phil Spencer, jefe de la división xbox, si existe la posibilidad de que esta emulación llegue al PC. Para su sorpresa la respuesta fue un rotundo “sí”.

“¡Quiero que la gente pueda jugar!”, dice Spencer. “[La emulación] es difícil. [Xbox] 360 es un chip PowerPC, emulado un x86, lo que es complicado. Es algo más sencillo cuando tienes una especificación y piensas en Xbox One, Xbox One S y Xbox One X. En PC debes tener en cuenta la variedad de configuraciones y que tienes un emulador de PowerPC con unas características determinadas, así que hay mucho trabajo por hacer”.

“Con la Xbox original, OG Xbox, es un poco más sencillo porque cuenta con un chip x86”, continúa Spencer. “Obviamente, cuando pensamos en UWP (Plataforma Universal de Windows) y su capacidad para que los juegos funcionen en consola y PC, nos estamos acercando. Quiero que los desarrolladores puedan crear aplicaciones y juegos que funcionen en múltiples dispositivos. Tenemos trabajo por delante, pero creo que está en nuestro futuro”.

En cuanto a la posibilidad de que Game Pass, un servicio que ofrece acceso ilimitado a una biblioteca con más de 100 juegos (entre títulos de Xbox 360 y Xbox One) por 9,99 euros al mes, esté disponible para PC, el directivo se muestra de nuevo positivo. “He comentado que quiero llevar Game Pass al PC”, dice Spencer. “Al equipo no le gusta cuando hago un preanuncio, pero definitivamente queremos ver Game Pass en PC”.

Fuente: GamerPlanet