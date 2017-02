Teléfono de Adolf Hitler fue vendido por $243.000

El teléfono que fue entregado a Adolf Hitler por la Fuerza de Defensa, para dar sus órdenes durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, fue subastan en Estados Unidos, el domingo por 243.000 dólares, a un comprador que no fue relevado. Según la descripción que aparece en el catálogo de la casa de subastas Alexander Historical Auctions, ubicada en Maryland, el teléfono fue recuperado de su búnker y conservado dentro de una caja, en una casa de campo inglesa, desde 1945. Mientas que la compañía de subastas, se refirió al teléfono como “el dispositivo móvil de Hitler para la destrucción” y lo denominó “posiblemente el ‘arma’ más destructiva de todos los tiempos, que ordenó la muerte de millones de personas en todo el mundo”.

