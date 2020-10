Terremoto de 7.0 grados impacta a Grecia y Turquía

TGW Digital – Al menos 4 personas fallecieron tras el terremoto que afectó este viernes a Grecia y Turquía. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tuvo una magnitud de 7.0 grados con epicentro en el mar Egeo.

De acuerdo con CNN, la gente de la ciudad turca de Izmir se ha reunido en las calles después de huir de sus edificios en busca de seguridad. Al menos 20 edificios fueron destruidos en Izmir.

MORE — 4 people trapped under debris, rescued in Bayraklı district of Aegean Izmir province, the epicenter of 6.6 earthquakehttps://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/C9VQ0LIxeJ