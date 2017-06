El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, es el único en la historia del país que apoya, con hechos y recursos, el fortalecimiento del Ministerio Público (MP-Fiscalía), dijo la fiscal general y jefa del MP, Thelma Aldana.

“Yo lo único que puedo decir es que al Ministerio Público sí lo ha apoyado el presidente Jimmy Morales. De hecho, es el único Presidente en la historia del país que ha dado una verdadera muestra de apoyo al fortalecimiento del presupuesto del Ministerio Público, porque los demás han mantenido el presupuesto de la institución a un mismo nivel”, declaró la Fiscal General a la Agencia Alemana de Prensa (DPA) en Berlín.

Ilustró su afirmación con una gráfica imaginaria: “Si en una gráfica lo podemos representar, viene el presupuesto del Ministerio Público estable hasta que se llega a la presidencia de Jimmy Morales y hay un ascenso que es evidente”.

El MP tuvo en 2017 una asignación presupuestaria por parte del Estado de 1.842 millones, superior a los 1.791,7 millones que había solicitado.

Para 2018, en su presentación en el formato de Presupuesto Abierto Multianual, la institución requirió 2.617 millones, es decir, una ampliación de 775,7 millones, que el Ministerio de Finanzas deberá analizar al integrar los requerimientos y planes de otros ministerios e instituciones públicas.

En 2016, en su primer año de gestión y frente a diversos temas que exigían la atención y asignación prioritaria de recursos -como el caso de Salud-, la administración de Morales consiguió que el Legislativo aprobara una “viabilización presupuestaria” que pemitió una asignación extraordinaria al

MP por 490,8 millones de quetzales y al Organismo Judicial (OJ) por 320 millones.

El presidente Morales en reiteradas ocasiones ha ratificado su determinación de apoyar al sector justicia, la última vez lo hizo esta semana durante una entrevista en Radio Sonora.

“Por principio, desde el inicio de mi gobierno he apoyado al sector justicia: se le incrementó el presupuesto al Ministerio Público en casi 500 millones de quetzales, se le incrementó el presupuesto al Organismo Judicial y otras instituciones del sector justicia a las que les hemos cumplido mes a mes”, comentó en la entrevista radial.

Además, en la misma entrevista dejó claro que su compromiso con la transparencia sigue vigente, de acuerdo con lo prometido: “Si hay gente que aún no ha entendido que Guatemala está cambiando y se le logra descubrir algo, pues a esa persona habrá que hacerle el debido proceso”, señaló.



“Sin injerencias”



La Fiscal General también respondió a la pregunta de la agencia DPA acerca de si hubo alguna reacción del mandatario ante las investigaciones contra su hijo y hermano por su presunta participación en un fraude en el Registro General de la Propiedad.

En su respuesta, confirmó lo expresado por el presidente Morales en cuanto a no injerir y respetar el debido proceso: “Hasta el día de hoy no me ha dicho nada sobre el tema”, indicó.

Aldana fue repreguntada sobre el tema: “¿Pero cree que le molesta?”, a lo que respondió: “No le podría decir porque, hasta aquí, el presidente Morales no me ha pedido que deje la investigación, no me ha pedido nada. De hecho, está decidido que vayan a juicio tanto el hermano como el hijo”.

Entonces fue preguntada acerca de si otras personas lo hicieron de manera “interpuesta”: Dijo: “No, ninguna persona y no creo que la haya porque si procedí contra un Presidente en funciones, ¿por qué no lo voy a hacer contra el hijo y el hermano del Presidente? Lo peor en mi período ya pasó”.

En este sentido, aclaró que lo peor o el momento más difícil fue “pedir la orden de captura contra el Presidente de la República”.