Todo listo para la Carrera 5K “Unidos contra la desnutrición”

La Carrera familiar 5K, “Unidos contra la desnutrición”, creada por la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se llevará a cabo este viernes de 17, en Suchitepéquez, a las 16:00 horas, con el objetivo de recaudar alimentos para niños con desnutrición aguda. Por tal motivo, la Gobernadora Departamental, Nancy Sajché, se reunió con representantes de instituciones que conforman la CODESAN, en donde se afinaron detalles de logística, abastecimiento y seguridad que se implementarán en la actividad. Es de mencionar que toda la población puede participar, lo único que se debe hacer es donar alimentos no perecederos como incaparina, leche en polvo, frijol, arroz, avena, entre otros. Las inscripciones se realizan en Gobernación Departamental. Kiara de León

