Tortrix busca trasformar el país con su nueva campaña

Tortrix, marca guatemalteca, reveló a todos los chapines “El Secreto” para mejorar el país. Sin dejar a un lado el humor chapín de las campañas de Tortrix, la marca lanza ¡Entrémosle con Tortrix muchá!, motivando así a todos los jóvenes guatemaltecos a transformar el país y hacerlo mejor. El objetivo de la campaña es motivar a los consumidores, esos jóvenes emprendedores y luchadores, capaces de solucionar problemas, que no se rinden con cualquier reto y que sudan la camiseta por el equipo; recordando que el secreto está en cada uno de ellos. “Estamos seguros que este será un concepto con el que todos los guatemaltecos se sentirán identificados y definitivamente orgullosos de nuestra linda Guatemala, los hará sentirse más chapines que nunca porque los hará resaltar y sentirse diferentes al resto” agregó Diana de León, Gerente de Mercadeo de Salados Alimentos Centro América y Caribe. Durante el lanzamiento de la campaña, se reconoció a dos chapines con el Tortrix de Oro, premio otorgado por ser guatemaltecos destacados que le “entraron con todo” y que con su trabajo, dedicación y esmero están cambiando el futuro de Guatemala. Uno de los Tortrix de Oro fue entregado a Juan Pablo Romero Fuentes, un joven admirable de tan solo 34 años de edad, que con su espíritu altruista fundó la asociación “Los Patojos, sueños e ideas en acción” con el objetivo de defender los derechos de la niñez y la juventud. José Castro, fue el otro chapín galardonado por su trabajo, don de servicio, su ejemplo de amor al prójimo, lucha y constancia. José fundó el proyecto “Esperanza para Guatemala” y dirige varios programas educativos, médicos y de ayuda social a niños y jóvenes que residen en la zona 18 y áreas rojas aledañas. “Es evidente que necesitamos un cambio en Guatemala y esta vez, Tortrix como siempre se aferra al corazón de todos nosotros los chapines, y nos devela el secreto para mejorar Guate. Ese secreto que está en nosotros mismos, que está dentro de todos nosotros, porque somos sólo nosotros los que podemos hacer de nuestro país un lugar mejor para vivir. Yo agradezco a Tortrix por este reconocimiento y me uno al compromiso de su campaña”, expresó Castro. Kiara de León kiara_deleon543@hotmail.com

