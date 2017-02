Tres capturados y más de Q 312 mil en 64 allanamientos

Este día la Subdirección General de Investigación Criminal a través de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), realizaron 64 allanamientos de manera simultánea en coordinación de fiscales del Ministerio Público, en Guatemala, Antigua Guatemala, San Marcos, Retalhuleu, Jutiapa y Chimaltenango en busca de evidencias e ilícitos de presuntos extorsionistas de la mara Salvatruchas. En Ciudad del Sol, zona 4 de Villa Nueva, fue capturado Cristian Alberto Melgar Batres, de 29 años, alias “Engendro”, supuesto líder de la clica Chapines Locos Salvatruchas, se le incautó una pistola calibre 9mm. esmerilada, Mientras que su conviviente Heidi Ivon Martínez Choz, de 29 años, fue capturada por el delito de extorsión. Por los delitos de asesinato y asociación ilícita, fue capturada Elida Ester Nimamac Tzoy, de 30 años. Entre los indicios incautados se localizaron Q 312,039.25, 15 teléfonos celulares y documentos que fueron secuestrados para su investigación respectiva, los cuales se realizaron de la siguiente manera: Se secuestraron Q 32 mil en Ciudad del Sol zona 4 de Villa Nueva. En la colonia San Rafael La Laguna ll, zona 18, en el interior de caja fuerte se encontró Q120,239,25, fueron embalados por el Ministerio Público. En el asentamiento La Paz, Villa Nueva, se localizó Q 9,800.

En otro inmueble en la colonia Ciudad del Sol, zona 4 de Villa Nueva, un aproximado de Q150,000 aun contabilizando. Además se estableció que para justificar el dinero recaudado por extorsión crean establecimientos comerciales a nombre de familiares, o terceras personas con el fin de obtener y declarar el dinero de una forma lícita.

