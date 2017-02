Trump acelera el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados

TrEl Gobierno de Donald Trump estableció hoy nuevas directrices para reforzar el control migratorio, con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15.000 nuevos agentes. “El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de Estados Unidos”, subraya el documento con los nuevos ejes de política migratoria. Según medios internacionales, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, firmó la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5.000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP). Muro con México El presidente Donald Trump quiere empezar la construcción del muro con México, en los puntos fronterizos clave de El Paso, Texas; Tucson, Arizona y El Centro de California. Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional informó que se tiene previsto pagarlo con dinero aprobado por el Congreso.

