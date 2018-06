Trump afirma que Arabia Saudita aumentará producción de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado en su cuenta de Twitter que el rey Salman de Arabia Saudita había aceptado su pedido de aumentar la producción de petróleo “tal vez en hasta 2 millones de barriles” para compensar los bombeos de Irán y Venezuela.

“Acabo de hablar con el rey Salman de Arabia Saudita y le expliqué a él que, debido a la agitación y disfunción en Irán y Venezuela, estoy solicitando que Arabia Saudita aumente la producción de petróleo, tal vez hasta 2.000.000 de barriles, para compensar la diferencia. ¡Los precios han subido! ¡Él ha aceptado!”, escribió el mandatario en Twitter.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference…Prices to high! He has agreed!

