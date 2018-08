Trump cuestiona venta de pistolas fabricadas en 3-D

El presidente Donald Trump cuestionó el martes la comercialización de armas de fuego de plástico hechas con impresoras en 3-D y señaló a través de su cuenta de Twitter que está consultando con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

“Estoy investigando la venta de armas de plástico en 3-D al público”, dijo Trump en su cuenta de Twitter que se refería al poderoso grupo de presión de la Asociación Nacional del Rifle. “Ya hablé con NRA, no parece tener mucho sentido”.

I am looking into 3-D Plastic Guns being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn’t seem to make much sense!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018