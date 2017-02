Trump pide la liberación inmediata de Leopoldo López

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Venezuela la “liberación inmediata” del dirigente opositor Leopoldo López, tras reunirse en Washington con su esposa Lilian Tintori. “Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un preso político y esposo de @liliantintori (a quién recién conocí con el senador @marcorubio) salga de prisión inmediatamente”, escribió Trump en Twitter. La reunión de Trump con la esposa de uno de los principales dirigentes opositores venezolanos, se produce en medio de una confrontación diplomática entre Estados Unidos y Caracas. Es de mencionar que el lunes pasado, el Tesoro estadounidense impuso sanciones económicas contra el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, al que acusa de tráfico de drogas, una decisión que fue condenada fuertemente por Caracas. “Si nos agreden, callados no nos vamos a quedar; Venezuela va a roncar y va a roncar duro… El imperialismo ha llegado a un nivel de desprestigio jamás visto”, señaló el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro. Kiara de León

