Tu diseño puede ser elegido para ilustrar una versión limitada de Ecofiltro

Posted on Marzo 3, 2017 at 3:13 pm by /

Por Alejandro Esquite

Ecofiltro y CEMACO, empresas comprometidas con el desarrollo que promueven dentro de sus proyectos el arte nacional, convocan a artistas, estudiantes y público en general a participar en el concurso “Aguarte”, con el que buscan incentivar la creatividad de los guatemaltecos y a la vez, contribuir a llevar agua potable a más escuelas en áreas rurales del país. Ecofiltro y CEMACO, invita a la población guatemalteca, especialmente a estudiantes universitarios y artistas, a presentar sus propuestas de arte para ilustrar una nueva edición limitada de Ecofiltros de peltre. La recepción de trabajos estará abierta del 22 de febrero al 22 de marzo de 2017. Al respecto, Andrea Izás, jefa de mercadeo directo y digital de CEMACO indicó que “este concurso es una excelente oportunidad para que los artistas guatemaltecos y el público en general puedan compartir sus obras de arte por una buena causa”. La obra del artista ganador será utilizada en una edición limitada de Ecofiltros y formará parte del programa de “Impulso al Arte Nacional” de CEMACO, siendo expuesta en las fachadas de las tiendas de Plaza CEMACO y Peri-Roosevelt. Esta edición limitada de filtros estará disponible en CEMACO y por cada filtro comprado con este diseño, CEMACO y Ecofiltro donarán un filtro a una escuela rural. Adicional, el ganador se convertirá en un Agente de Cambio de Ecofiltro y recibirá un certificado de regalo de Q10 mil, canjeables en CEMACO, Juguetón y Bebé Juguetón. También, se creará un nombre de dominio con Google Site para que los artistas puedan publicar su trabajo. Mientras que las obras de los cuatro finalistas restantes serán plasmadas en un rompecabezas magnético que estará disponible en CEMACO. Las bases del concurso pueden consultarse en bit.ly/bases-aguarte y el mismo se realizará a través de la página de Facebook de Ecofiltro: https://www.facebook.com/ecofiltrogt/app/

