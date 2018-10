Un helicóptero se estrelló en un portaviones de EE.UU. en Asia

VOA Noticias – Un helicóptero de la Marina de EE.UU. se estrelló el viernes en la cubierta de vuelo del portaviones USS Ronald Reagan, causando heridas no letales a marinos, dijo la Marina.

La aeronave, un Seahawk MH-60, se estrelló poco después de despegar el viernes por la mañana, cuando el portaaviones se encontraba ante la costa de Filipinas, dijo la 7ma Flota de la Marina en un comunicado.

Todos los marinos heridos estaban estables y sus heridas no revestían peligro, agregó el cuerpo, que no concretó el número de lesionados. Algunos de ellos serán examinados y tratados al llegar a tierra, apuntó el comunicado sin concretar el destino.

La Marina no ofreció detalles sobre los daños que sufrieron el helicóptero o el buque, pero señaló que el portaaviones pudo cumplir su misión de seguridad y estabilidad en la región Indo-Pacífica. El portaaviones también reanudó su labor de formación de pilotos.

El motivo del accidente estaba siendo investigado.

A U.S. Navy helicopter crashes on the flight deck of the aircraft carrier USS Ronald Reagan off the Philippine coast, causing non-fatal injuries to a dozen sailors. https://t.co/HhkXCdEgCO

— The Associated Press (@AP) 19 de octubre de 2018