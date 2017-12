En un 21 de Diciembre pero de otra época y distancia esto era lo que sucedía:

1811: Caracas (Venezuela), el Congreso promulga la primera Constitución de la república.

1879: En Nueva York, el periódico New York Herald anuncia que Edison ha inventado el alumbrado público por electricidad.

1890: Buffalo Bill llega a Barcelona con el circo en el que demuestra sus habilidades durante su gira por Europa.

1901: En Noruega, las mujeres participan ―por primera vez en el mundo― en elecciones comunales.

1903: En los Países Bajos, el Senado adopta una ley para proteger a los trabajadores de los accidentes laborales.

1907: En Iquique (norte de Chile), el Gobierno manda ametrallar a los obreros del salitre, con sus hijos y esposas, amontonados en el patio de la escuela Santa María. (Matanza de Iquique)

1913: En el periódico New York World (Estados Unidos), el periodista británico Arthur Wynnepublica el tercer tipo de crucigrama del mundo (el primero se publicó en 1873, también en Nueva York).

1915: Nicolás I, rey de Montenegro, envía una oferta de paz al emperador austriaco Francisco José I.

1915: Las tropas franco-británicas se retiran de los Dardanelos y vuelven a Salónica.

1916: En el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el presidente estadounidense Woodrow Wilson lanza un llamamiento por la paz.

1919: Tras la Primera Guerra Mundial, los Países Bajos conceden asilo político al káiserGuillermo II de Alemania.

1930: En París se exhibe el autogiro inventado por el murciano Juan de la Cierva.

1937: En Estados Unidos, Walt Disney Pictures preestrena su primer clásico de animación titulado Snow White and the Seven Dwarfs (Blancanieves y los siete enanitos).

1938: El Reich Alemán promulga una ley que obliga la presencia de una comadrona en cualquier parto.

1942: En Bolivia, el Gobierno desarticula el PIR (Partido de Izquierda Revolucionaria).

1980: En España, el Gobierno aprueba el Estatuto de Autonomía de Galicia.

1984: En Estados Unidos se lanza la sonda Vega 2, destinada a estudiar el planeta Venus y el cometa Halley.

1987: Naufraga el transbordador filipino Doña Paz: 4341 muertos.

1988: Atentado de Lockerbie.

1989: En Bucarest (Rumania), Nicolae Ceaușescu convoca a una asamblea del Partido Comunista Rumano para condenar las protestas iniciadas cinco días antes en Timișoara. La asamblea se vuelve en su contra e inicia la revuelta en la capital rumana.

1991: En Taiwán se celebran las primeras elecciones legislativas en 40 años, con amplia victoria del gubernamentalKuomintang (Partido Nacionalista), que reformará la Constitución.

1992: Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría crean una zona de libre comercio.

1994: En México, el volcán Popocatépetl registra una explosión que esparció cenizas y gas a más de 25 km de distancia.

2007: En Argentina, Soda Stereo da su último show de la gira Me Verás Volver 2007, que en su totalidad convocó a un millón de personas