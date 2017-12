En un 26 de Diciembre pero de otra época y distancia esto fue lo que sucedió:

1805: firma del Tratado de Presburgo.

1815: Casimiro Marcó del Pont reemplaza a Mariano Osorio en la Capitanía General de Chile. Fue el último gobernador español en Chile.

1831: En el Teatro alla Scala (en Milán) se estrena la ópera Norma, de Vincenzo Bellini.

1833: En el Teatro alla Scala (en Milán) se estrena la ópera Lucrezia Borgia, de Gaetano Donizetti.

1863: Con el alumbrado de los faros costeros del cabo de La Heve (Francia) se aplica por primera vez la electricidad enEuropa.

1884: España anuncia a las potencias extranjeras que tiene bajo su «protectorado» la costa occidental de Áfricacomprendida entre los cabos Bojador y Blanco, territorio comúnmente denominado Sáhara Occidental.

1906: En Melbourne se estrena el primer largometraje de más de una hora de duración, The Story of the Kelly Gang.

1909: En Hamburgo se celebra el IX Congreso Sionista.

1917: El Gobierno de Estados Unidos se hace cargo de todo el sistema del transporte del país ante la desastrosa situación financiera de las compañías ferroviarias.

1921: En Madrid (España) se inaugura una nueva estación del metropolitano, entre Puerta del Sol y la glorieta de Atocha.

1925: En la India británica se funda el Partido Comunista de la India.

1927: En Tianjin (norte de China) estalla el depósito principal de la empresa Standard Oil Company.

1932: El aviador italiano Renato Donati alcanza una altitud de 9700 m con un avión deportivo.

1941: Winston Churchill es nombrado primer ministro británico.

1941: Ante el avance japonés, Manila es declarada ciudad abierta y es abandonada por el Gobierno filipino.

1941: Los británicos toman Bengasi infligiendo una fuerte derrota a las fuerzas italo-germanas de Rommel.

1943: En Turquía un terremoto causa 1800 muertos.

1945: El Gobierno militar francés confisca las minas del Sarre (Alemania).

1948: El cardenal primado de Hungría, József Mindszenty, es detenido, encarcelado y procesado, acusado de espionaje en favor de Estados Unidos.

1950: Nacionalistas escoceses roban la piedra de la coronación, depositada en la abadía de Westminster.

1953: Se realiza en París el primer trasplante de riñón de un donante vivo bajo la dirección del cirujano francés Jean Hamburger

1992: Los nigerianos aprueban en referéndum la nueva Constitución multipartidista.

1993: El Rally Dakar de este año tiene un recorrido de ida y vuelta y atravesará dos veces España.

1997: En la isla de Montserrat (mar Caribe) explota el volcán Soufrière Hills; mueren 19 personas. Se crea un pequeño tsunami, que genera daños en otras islas.

1998: Irak formaliza su ruptura con la ONU y exige el fin del embargo petrolífero.

1999: Alfonso Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco, fundado por el general golpista Efraín Ríos Montt, son los ganadores de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala.

2000: La estación espacial Mir pierde contacto con el centro de control durante más de 20 horas.

2002: Irán prohíbe las lapidaciones para mejorar su imagen internacional.