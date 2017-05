Mario López

En un 8 de Mayo pero en otras épocas y distancias, esto es lo que sucedía en el mundo:

Se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

1886: John Stith Pemberton, inventa la Coca Cola.

1906: Es fundado el Club Deportivo Guadalajara.

1914: Es creada la Paramount Pictures.

1942: Se rinden las tropas estadounidenses en Filipinas, luego de cinco meses de lucha contra Japón.

1945: La Alemania nazi, firma la rendición incondicional.

1970: Sale a la venta el álbum Let it be, de Los Beatles.

1970: Nace el futbolista y técnico español, Luis Enrique.

1979: The Cure, publica su primer álbum en Londres.

1984: Unión Soviética, no participa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

2010: Laura Chinchilla, asume la presidencia de Argentina.

2015: Renuncia la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti.