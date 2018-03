Viajando en el Tiempo.

En un 21 de marzo pero de otra época y distancia esto era lo que sucedía:

537: Sitio de Roma por el rey Vitiges, quien intenta asaltar los muros norte y este de la ciudad, pero es rechazado en la puerta Prenestina, conocido como el Vivarium, por los defensores comandados por Bessas y Peranius.

717: cerca de Cambrai (en el norte de Francia) se produce la Batalla de Vichy entre Carlos Martel y Ragenfrid.

752: en Roma (Italia) se elige Esteban II como papa, pero muere tres días antes de ser ordenado obispo de Roma, por lo que no se lo consideró un papa legítimo.

1098: en Citeaux (Borgoña), el religioso francés Robert de Molesme funda el primer monasterio del Císter.

1188: en Japón, Antoku se convierte en emperador.

1413: en Inglaterra, Enrique V se convierte en rey.

1534: el conquistador español Pedro de Mendoza es designado «adelantado» del Río de la Plata.

1556: en Oxford (Inglaterra) es quemado el arzobispo de Canterbury Thomas Cranmer, acusado de herejía.

1788: en Estados Unidos, un incendio destruye completamente la ciudad de Nueva Orleans.

1800: en Venecia, mientras la cúpula de la iglesia desaloja Roma debido al conflicto armado, Pío VII es coronado con una tiara papal temporal hecha de papel maché.

1871: el canciller de Alemania Otto von Bismarck inaugura el primer Parlamento del Imperio alemán.

1871: en África, el periodista Henry Morton Stanley (1841-1904) comienza su viaje en busca del misionero y exploradorDavid Livingstone (1813-1873), a quien encontrará el 27 de octubre.

1892: en la provincia de Catamarca (Argentina) sucede un terremoto de magnitud 6,0 en la escala sismológica de Richter, dejando un saldo de algunas víctimas fatales. (Ver Terremoto de Recreo).

1913 (Viernes santo): en Dayton (Ohio), desde hoy comienza una inundación de varios días que matará a 360 personas y destruirá 20 000 hogares. Es el peor desastre en la historia del estado.

1918: en el marco de la Primera Guerra Mundial, a las 4:40 h los alemanes realizan su última ofensiva (Kaiserschlacht, o ‘batalla del Káiser’), una línea de ataque simultáneo de 69 km de ancho, que terminará con la victoria aliada de franceses, británicos y estadounidenses.

1919: en Hungría se proclama la República Soviética Húngara.

1930: en Chile comienza a funcionar la Fuerza Aérea, fundada por Arturo Merino Benítez.

1933: el canciller de Alemania Adolf Hitler inaugura el primer Parlamento alemán de la Alemania nazi.

1933: a 16 km al noroeste de Múnich (Alemania) se termina la construcción del campo de concentración de Dachau, el primero construido por los nazis. Allí sucederán 32.000 muertes

1960: en Sudáfrica, la policía dispara contra una manifestación pacífica, matando a 69 personas de raza negra e hiriendo a 180. (Masacre de Sharpeville).

1961: en el batey Pito Cuatro,1 del municipio Puerto Padre (Cuba), un grupo de «bandidos» cubanos ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― asesinan al miliciano Ángel Torres López.2

1963: en Estados Unidos se cierra oficialmente la prisión de la isla de Alcatraz, debido a la contaminación que producía en la bahía de San Francisco

1964: en Copenhague (Dinamarca) —cuando se cumplen 19 años de la masacre de Copenhague (ver más arriba, en 1945)— la italiana Gigliola Cinquetti gana el noveno Festival de la Canción de Eurovisión con la canción Non ho l’età(‘no tengo edad [para amarte]’).

1965: en cabo Cañaveral (Estados Unidos), la NASA lanza la nave Ranger 9, que será la última sonda lunar.

1966: en Nueva York (Estados Unidos) la Asamblea General de la ONU proclama el «Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial» en memoria de la Masacre de Sharpeville (Sudáfrica) en esta misma fecha en 1960.

1968: en Jordania se libra la batalla de Karameh entre las Fuerzas de Defensa Israelíes y Fatah.

1970: en Ámsterdam, Irlanda gana la XV Edición de Eurovisión con el tema All kinds of everything de Dana.

1975: en el Gran Buenos Aires (Argentina) la Triple A perpetra la masacre de Pasco contra militantes de la Juventud Peronista.

