Viajando en el Tiempo.

En un 27 de marzo pero de otra época y distancia esto era lo que sucedía:

1808: en Roma, el papa católico Pío VII excomulga a Napoleón I.

1826: en España se hace público el primer decreto español sobre patentes de invención.

1854: Francia e Inglaterra, como aliadas de Turquía para el mantenimiento de la integridad del Imperio otomano, declaran la guerra a Rusia, lo que da origen a la Guerra de Crimea.

1861: en Turín, el Parlamento piamontés declara a Roma capital de Italia, aunque hasta 1870 no entrarían en la ciudad las tropas del rey Víctor Manuel II.

1871: en Edimburgo, Inglaterra juega un partido de rugby contra Escocia. Se trata del primer partido internacional de ese deporte.

1892: en Manresa (España), la Asamblea de la Unión Catalanista aprueba las bases para la constitución de la Región Catalana.

1899: el ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi establece la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia

1933: Japón se retira de la Sociedad de Naciones e invade el territorio de la República de China.

1934: en España, el gobierno restablece la pena de muerte para contener el terrorismo.

1945: en Argentina, el Ministro de Guerra, coronel Juan Domingo Perón, declara la guerra a las Potencias del Eje en laSegunda Guerra Mundial.

1954: en una barcaza sobre el cráter de la bomba de hidrógeno Bravo (detonada el 1 de marzo en el atolón Bikini),Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Romeo, de 15 Mt (megatones). La soviética Bomba del Zar (la más potente de la Historia, del 30 de octubre de 1961) fue de 50 Mt, y la Little Boy (usada en 1945 en Hiroshima) fue de 0,016 Mt.

1956: en España el pelotari Luis Cenoz “Alsúa II” muere como consecuencia de un pelotazo.

1964: en Alaska sucede un fuerte terremoto de 9,2 grados a una profundidad de 35 kilómetros y provoca un tsunami.

1972: la Unión Soviética lanza la sonda espacial Vénera 8 con destino al planeta Venus.

1977: en Tenerife (Canarias) dos Boeing 747 chocan en una pista de despegue brumosa. Mueren 583 personas en el accidente (Colisión de 1977 en Los Rodeos).

1980: en España, el precio de la plata cae alarmantemente causando pánico en el mercado (Jueves de Plata).

1980: en el Mar del Norte se derrumba la plataforma petrolífera noruega Alexander Kielland, muriendo 123 personas de su tripulación de 212 personas.

1987: en Los Ángeles (California), el grupo de rock U2 toca por primera vez la canción Where the streets have no nameen la azotea de una tienda de licores antes del concierto The Joshua Tree en la misma ciudad.

1988: en Bangladés, Moudud Ahmed se convierte en primer ministro.

1989: en Washington (capital de Estados Unidos), un hospital anuncia la realización del primer trasplante conjunto de páncreas y corazón a un diabético de 45 años de edad.

1993: en Níger, Mahamane Ousmane se convierte en presidente.

1994: en España finaliza con éxito el caso de la farmacéutica de Olot, con la liberación de María Angels Feliú, que permaneció secuestrada más de 16 meses.

1996: en La Coruña (Galicia) se inaugura oficialmente la emisora comunitaria Cuac FM sede social de la Red de Medios Comunitarios.

1999: un F-117 Nighthawk fue derribado por un misil tierra-aire modificado por un radar de baja frecuencia a 30 km deBelgrado.

2000: la Justicia española acepta a trámite la querella por genocidio contra el pueblo maya interpuesta por Rigoberta Menchú contra el régimen militar guatemalteco

2002: en Netanya (Israel) un terrorista suicida palestino mata a 30 personas.

2006: en España se inaugura la cadena televisiva La Sexta, con un sondeo a los españoles y el discurso inaugural deEmilio Aragón.

2010: se conmemora la cuarta edición de La hora del planeta, en esta ocasión fue de 8:30 pm a 9:30 pm, hora local de cada país

