Mario López

En un 19 de Mayo pero de otras épocas y distancias, esta fue lo que sucedió:

Se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis.

1643: Francia derrota a España en la batalla de Rocroi.

1890: Nace el político y presidente de Vietnam Ho Chi Minh.

1918: Londres sufre un ataque aéreo por parte de la aviación alemana.

1925: Nace el dirigente antirracista Malcolm X.

1974: Erno Rubik crea el famoso cubo de Rubik.

1955: Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética firman tratado de paz que pone fin a la ocupación de Austria.

1962: Marilyn Monroe le canta Happy Birthday Mr. President a John F. Kennedy.

1971: Unión Soviética lanza a Marte la sonda Mars 2.

1984: El disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. cumple 520 semanas entre los 200 álbumes más vendidos.

1986: Se frustra un atentado con coche bomba contra el presidente argentino. Raúl Alfonsín.