Viajando en el Tiempo.

En un 17 de Junio pero de otra época y distancia, esto era lo que sucedía:

1094: Nace Rodrigo Díaz el Campeador.

1775: En el marco de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, se produce la Batalla de Bunker Hill.

1823: se patenta el primer material impermeable

1944: Islandia se independiza de Dinamarca.

1945: Nace el ciclista belga Eddy Merckx

1963: En Estados Unidos se declara inconstitucional rezar en las escuelas.

1967: China anuncia el éxito de sus pruebas con armas termonucleares.

1968: Fallece el futbolista uruguayo José Nasazzi

1970: Se patenta la cámara Polaroid

1970: En el Estadio Azteca, se realizó el denominado Partido del Siglo, entre Italia y Alemania Occidental, con un resultado favorable para los italianos 4-3.

1971: nace la cantante mexicana Paulina Rubio

2008: Se publica el disco One of the Boys de Katy Perry.

2014: Son captados en cámara 2 tornados que azotaban el noreste de Nebraska (Estados Unidos) de manera simultánea.

2014: Es derribado el vuelo 17 de Malaysia Airlines por los guerrilleros Ucranianos.

