Vuelve el móvil indestructible, el Nokia 3310

febrero 15, 2017

La compañía finlandesa HMD, que adquirió a Nokia Technologies anunció el regreso del indestructible Nokia 3310, bautizado así por su resistencia a los golpes y la durabilidad de su batería. El móvil que arrasó en los 2,000 será una versión remozada, y será presentada en el Congreso Mundial de Telefonía, que se celebrara en Barcelona, entre el 27 de febrero y el 2 de marzo. El teléfono estará disponible inicialmente en Europa y Norteamérica, y costará alrededor de unos 70 euros, mientras que la primera versión costo unos 150 euros. Es de destacar que la compañía de telefonía Nokia, vendió en todo el mundo más de 100 millones de terminales de este modelo. Kiara de León

