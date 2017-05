Uno para todos y todos para uno. El famoso compromiso de unión y defensa del grupo es el que ha aplicado Zidane durante toda la temporada, con especial devoción en los dos últimos meses. Ha sido su piedra filosofal para sobrevivir a las exigencias de la Liga y la Champions. Una fórmula exitosa que permite al Madrid estar a un mes de lograr un doblete histórico.

Zidane lleva dos meses exprimiendo al máximo el potencial de la plantilla. Ha dividido el Madrid en dos (los famosos equipo A y B) y el experimento le está saliendo a las mil maravillas. Zizou y su cuerpo técnico han logrado que el equipo mantenga una calidad física impecable a estas alturas de la temporada, a pesar de un calendario que no da tregua. La Champions no espera a nadie y en LaLiga tampoco se han podido dar un respiro. Con este panorama, las rotaciones están siendo una forma de vida en Valdebebas. Como dice Lucas Vázquez: “Somos un a piña y lo sabéis”.

Más descansados

La comparativa con Atlético y Barcelona refleja la política de Zidane de dosificar fuerzas. Sólo Kroos aparece en el ránking de jugadores con más minutos juntando a las tres plantillas. Por delante hay tres futbolistas azulgranas (Ter Stegen, Busquets, Messi) y seis rojiblancos (Koke, Griezmann, Filipe Luis, Savic, Gabi y Godín). Semejante diferencia es una ventaja a estas alturas de una temporada que ya pasa factura en lo físico.

El famoso equipo B de Zidane no sólo ha dado victorias muy importantes en Liga en los dos últimos meses, también le ha quitado un buen puñado de minutos de las piernas a los titularísimos. Lucas, Asensio, Kovacic, Danilo, Isco, Morata y James, el grueso del plan B del técnico blanco, suman en los dos últimos meses 3.727 minutos, lo que significa que les han ahorrado a los Cristiano, Kroos, Modric, Benzema, Carvajal, Ramos, Casemiro y compañía casi cuatro mil minutos sobre el césped. Un colchón de tiempo vital para la fatiga y para el riesgo de lesiones. Hasta Kiko Casilla se ha sumado a esta fiesta de la rotación.

El éxito con Cristiano

Cristiano Ronaldo refleja el éxito de las rotaciones. Su estado de forma, pletórico en esta recta final de la temporada, se basa en su dosificación, en la cantidad de minutos menos que lleva en las piernas respecto a otras temporadas. Como él, el resto de piezas claves también ha agradecido los descansos implantados por ZZ.

Desde el 1 de marzo, con 15 partidos disputados desde entonces entre Liga y Champions (lo que supone un total de 1380 minutos, contando la prórroga ante el Bayern), Cristiano ha jugado 1009′, por los 518′ de Lucas Vázquez o los 544′ de Asensio. Poca distancia para lo que sería en condiciones normales en otra temporada. Y así es la comparación con todos. Un reparto de esfuerzos considerable que convierte al Madrid en un equipo de casi 20 jugadores enchufados.

por Jorge peralta