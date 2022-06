En Camboya descubren el pez de agua dulce más grande del mundo

TGW Digital – Una subespecie de raya gigante capturada en la parte camboyana del río Mekong, que mide cuatro metros de longitud y pesa 300 kilogramos es el pez de agua dulce más grande descubierto hasta ahora, asegura un grupo de científicos.

Un pescador local alertó a las autoridades y al grupo Wonder of the Mekong, un proyecto conservacionista camboyano-estadounidense, luego de atrapar a ese espécimen.

El hallazgo tuvo lugar el pasado 13 de junio cerca de la población Stung Treng, en el noroeste de Camboya. Sin embargo, no existe un registro oficial ni base de datos sobre peces gigantes de agua dulce.

El récord anterior lo poseía un pez gato del Mekong que pesaba 293 kilos y fue descubierto en Tailandia en 2005, apuntó Wonder of the Mekong.

Con información y fotografía de AGN

Comments

comments