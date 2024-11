1.5 Millones de Muertes Anuales Asociadas a la Contaminación Provocada por Incendios

TGW DIGITAL | La contaminación derivada de los incendios paisajísticos, como los que afectan bosques, tierras agrícolas y zonas periurbanas, ha sido responsable de más de un millón de muertes al año en todo el mundo, según un estudio publicado hoy por The Lancet y liderado por la Universidad de Monash, Australia.

El análisis, que abarca datos de 2000 a 2019, destaca que 1.5 millones de muertes anuales están directamente vinculadas a la contaminación generada por estos incendios. Las principales causas de fallecimiento incluyen enfermedades cardiovasculares y respiratorias, que se derivan de la exposición prolongada a la contaminación atmosférica generada por el fuego, especialmente las partículas finas (PM2.5) y el ozono.

Desigualdad en la Distribución Geográfica y Socioeconómica

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que más del 90% de las muertes ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Entre los países con mayor número de víctimas figuran China, India, Congo, Indonesia y Nigeria. Además, África subsahariana es la región más afectada, concentrando casi el 40% de las muertes globales.

Impacto de la Contaminación por Incendios Forestales

El estudio explica que, aunque los incendios pueden causar muertes directas, la mayoría de las muertes asociadas a estos fueron causadas por la contaminación a largo plazo. Las partículas finas de menos de 2.5 micras (PM2.5), en particular, son responsables de la mayoría de los efectos negativos en la salud, dado que pueden desplazarse a grandes distancias, afectando a poblaciones mucho más amplias que las zonas directamente alcanzadas por las llamas.

Air pollution from fires linked to 1.5 million deaths a year.

This death toll is expected to rise in the coming years as climate change makes wildfires more frequent and intense, according to a study in The Lancet https://t.co/iJAToF7dih pic.twitter.com/ZSAeC7YOC8

— AFP News Agency (@AFP) November 28, 2024