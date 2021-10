Acuerdo Comercial con República de Corea podría firmarse este año

TGW Digital – La negociación con la República de Corea para que Guatemala se adhiera al Tratado de Libre Comercio podría concluir este año, por lo que el país se sumará a las naciones de la región centroamericana que desde 2016 ya gozan de beneficios arancelarios para ingresar al mercado sudcoreano.

Desde de Seúl, capital de Corea, durante una entrevista telefónica con un medio de comunicación local, el Ministro de Economía de Guatemala, Antonio Malouf, informó que durante una reunión con el nuevo Ministro coreano de Comercio, Industria y Energía, Yeo Han-koo, este accedió a concluir con la negociación en un máximo de dos rondas, por lo que se podría estar firmando el acuerdo antes de que termine el año, lo que catalogó como “una buena noticia”.

Por su parte, el ministro Han-koo, en su cuenta de Twitter, anunció que se había reunido con el ministro Malouf y que le había solicitado su “total cooperación para iniciar rápidamente las negociaciones. Espero aumentar las exportaciones hacia Guatemala y ver más empresas coreanas en Guatemala”, afirmó.

Later today, met @MaloufTony to discuss 🇰🇷-Central America FTA and economic cooperation. Minister Malouf announced 🇬🇹’s intent to join the FTA & I asked for his full cooperation for swift initiation of negotiations. I look forward to growing exports and more 🇰🇷 companies in 🇬🇹! pic.twitter.com/9e1jZQt4ZR