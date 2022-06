Agatha amenaza con convertirse en la primera tormenta tropical del Atlántico

TGW Digital – El remanente del huracán Agatha, que dejó nueve muertos y cuatro desaparecidos en México, continúa fortaleciéndose y puede convertirse en los próximos dos días en la primera tormenta tropical del Atlántico, informó este jueves el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Los expertos esperan que el fenómeno meteorológico deje el viernes y sábado copiosas lluvias a su paso por zonas de Cuba, los Cayos de Florida y el sur de esta península, con peligro de inundaciones.

La potencial tormenta tropical se desplaza hacia el norte y presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Según los cálculos del NHC, la probabilidad de formación de tormenta tropical es del 90 % para las próximas 48 horas.

Mientras tanto, indicaron los meteorólogos, esta área de bajas presiones continúa produciendo una gran zona de lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas sobre el noroeste del Mar Caribe y la península de Yucatán.

4 pm CDT June 2: NHC is issuing advisories on Potential Tropical Cyclone One near the Yucatan Peninsula. Here are the Key Messages. Visit https://t.co/tW4KeFW0gB for details. pic.twitter.com/UXJIAg2HOV