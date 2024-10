Alerta máxima: Huracán Milton categoría 4 amenaza a Florida

TGW DIGITAL | El huracán Milton ha intensificado su fuerza, alcanzando la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, que va del 1 al 5, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, según el último informe emitido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami.

En su actualización más reciente, el NHC informó que Milton se encuentra a 1,185 kilómetros al suroeste de Tampa, Florida, y a aproximadamente 240 kilómetros al oeste de Progreso, México. Las proyecciones meteorológicas sugieren que el huracán podría tocar tierra en la costa de Florida el próximo miércoles, generando preocupaciones sobre su potencial destructivo.

…MILTON RAPIDLY INTENSIFIES INTO A CATEGORY 4 HURRICANE…

Data from both Hurricane Hunter aircraft indicate that Milton has strengthened to a category 4 hurricane. The maximum sustained winds are estimated to be 150 mph (240 km/h). Milton is a category 4 hurricane on the… pic.twitter.com/ANN9TnR3zS

— National Weather Service (@NWS) October 7, 2024