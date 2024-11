Alerta máxima: Tormenta Rafael se intensifica y pone en peligro a las islas del Caribe.

TGW DIGITAL | La tormenta tropical Rafael, formada este lunes en el Atlántico a partir de una depresión tropical, ha generado alertas en varias islas del Caribe. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos ha informado que el sistema podría convertirse en huracán este martes, lo que aumenta la preocupación en Cuba, Jamaica y las Islas Caimán, que se encuentran bajo monitoreo debido a su potencial impacto.

Según el boletín emitido por el NHC a las 21:00 GMT, Rafael se encuentra a unos 280 kilómetros al sur de Kingston, la capital de Jamaica, y a 635 kilómetros al sureste de Gran Caimán. Se estima que la tormenta comenzará a afectar a Jamaica durante la noche, con condiciones propias de tormenta tropical que podrían intensificarse en las próximas horas. El sistema avanza a una velocidad de 15 kilómetros por hora hacia el norte, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Se espera que el martes, al acercarse a Cuba, Rafael se fortalezca hasta alcanzar la categoría de huracán.

El NHC también ha emitido un aviso de huracán para las Islas Caimán, donde se espera que el ciclón impacte el martes, y una vigilancia de tormenta tropical para las zonas del sur de Florida, en Estados Unidos, especialmente para los Cayos de Florida. De acuerdo con las proyecciones, Rafael podría pasar cerca de Jamaica en las primeras horas del martes y dirigirse hacia el oeste de Cuba.

Nov 4: TD-18 has strengthened into Tropical Storm Rafael. Seas peaking at 12 ft tonight, building to 14 ft by Tuesday, and 16 ft by Wednesday. Rapid strengthening is forecast, with Rafael likely to reach hurricane strength by Tuesday. Dangerous surf and rip currents expected. pic.twitter.com/ESfurOptBR

