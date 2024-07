Breves Departamentales 12 / 07 / 2024

TGW | CHIQUIMULA, El trabajo Interinstitucional en materia de seguridad, es fundamental para fortalecer los esfuerzos y combatir la delincuencia en municipios del departamento de Chiquimula.

En ese sentido, se efectuó trabajo conjunto con la municipalidad de Esquipulas, con la finalidad de trabajar de la mano con la gobernación departamental para proteger la integridad de las y los esquipultecos.

Por este tema, se llevó a cabo Mesa Técnica de Seguridad Ciudadana, donde participaron instituciones con responsabilidad en seguridad y protección ciudadana, entre ellos: Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Instituto Guatemalteco de Migración, Policía Municipal de Tránsito, Procuraduría de los Derechos Humanos, Gobernación Departamental y Municipalidad de Esquipulas.

Luis Compá, gobernador departamental y Carlos Portillo, alcalde de Esquipulas, coordinaron esta iniciativa que tiene como objetivo integrar y fortalecer los esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana.

JALAPA, En un esfuerzo continuo por mejorar la seguridad y bienestar de las comunidades, la oenegé Fundebase, en coordinación con la Unidad para la Prevención de Violencia Comunitaria (UPCV), llevó a cabo su reunión mensual con los presidentes de diferentes comunidades de Santa María Xalapán.

Este encuentro tuvo como objetivo socializar los avances en materia de prevención de la violencia y discutir estrategias efectivas para enfrentar esta problemática.

Pablo Marroquín, delegado departamental de la UPCV, destacó la importancia de estas reuniones periódicas para mantener un diálogo abierto y constructivo entre las autoridades y las comunidades.

TILAPÍA, El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) ha puesto en marcha un programa para apoyar a los acuicultores locales en Olopa, Chiquimula, el cual se centra en el cultivo de tilapia en las comunidades.

Este programa, implementado a través de la Agencia Municipal para la Extensión Rural (AMER), se enfoca en la capacitación de los productores mediante la metodología campesino a campesino. Además, proporciona asistencia técnica y facilita el traslado de alevines desde Teculután hacia las comunidades beneficiadas.

PUERTO BARRIOS, La vicepresidenta Karin Herrera participó en el rally Me cuido y me protejo, con estudiantes de la Escuela Particular Mixta Justo Rufino Barrios, ubicada en el municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal.

La actividad fue organizada por el programa Mis Primeros Pasos y coordinada por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID).

Lo anterior, bajo la promoción de la sana competencia y el aprendizaje entre los estudiantes, especialmente, del nivel primario. De esa cuenta, los niños no

Con esta iniciativa se vela por convertir a los maestros en agentes multiplicadores de prácticas saludables entre los niños y niñas.

