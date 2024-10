El 15 de octubre, se celebra a nivel mundial la contribución de las mujeres rurales en los ámbitos social, económico y familiar

TGW DIGITAL | Fue en 2008 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) incorporó a su calendario el Día Internacional de las Mujeres Rurales.

Es una celebración que diversas organizaciones han llevado a cabo cada 15 de octubre desde finales de los años 90, con el propósito de destacar la importancia del papel que las mujeres tienen en este ámbito. En su sitio web oficial, la ONU enfatiza al respecto:

Lograr la igualdad de género y fortalecer a las mujeres rurales, que representan una cuarta parte de la población global, es no solo una cuestión de justicia, sino también un elemento esencial en la batalla contra la pobreza extrema, el hambre y el cambio climático.

Son ellas las que aseguran la mitad del sustento alimenticio planetario y las que custodian el medio ambiente y la biodiversidad.

Las agricultoras han desarrollado habilidades para enfrentar y adaptarse al cambio climático, implementando prácticas de agricultura sostenible, optando por semillas que resisten la sequía y liderando proyectos de reforestación y restauración.

Lo más importante es, entonces, reconocer el liderazgo y la participación de la mujer rural.

Rural women make invaluable contributions to their communities and are key to building a more sustainable, resilient future for all.

On Tuesday’s International Day of #RuralWomen, join us in thanking them and supporting their efforts. https://t.co/DCWkPXkotZ via @UN_Women pic.twitter.com/4vNxx1mRLl

— United Nations (@UN) October 15, 2024